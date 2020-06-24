В Азии еще в древности знали о том, что нижние конечности стареют в первую очередь. В восточных трактатах по целительству были подробно описаны упражнения, с помощью которых возможно укрепить игры и ступни, и надолго сохранить молодость и здоровье ног. Правильное и постоянное выполнение этих простых приемов, позволит замедлить наступление возрастных изменений.

Старость начинается с ног!

Походите на пятках и носках

Если регулярно ходить на носочках, пятках, на обоих краях ступней (изнутри и внешней), то вы прекрасно укрепите мышечные и костные ткани. Это обеспечивает приток крови к нижним конечностям, улучшает циркуляцию крови во всем теле и обогащает кислородом все органы.

Стучите по ступням

Этот метод в древности считали одним из самых эффективных, для нормализации кровоснабжения во всем организме. Несильные постукивания следует делать сразу за пальчиками ног. Можете постучать палочкой из резины или дерева, либо воспользоваться толкушкой или пустой бутылочкой. Через какое-то время вы ощутите приток крови и приятное потепление во всем теле, спокойствие и умиротворение. Если имеются нарушения зрения, нужно усиленно постучать по участку за вторым и третьим пальцами ноги по пять минут ежедневно – эта поверхность в восточной медицине рефлекторно относится к глазной области.

Массажируйте точку в своде ступни

Восточные специалисты советуют регулярно стимулировать особую точку – она расположена непосредственно в центре свода ступни. Разминание способствует усиленному притоку крови и быстрому расслаблению мышечных тканей. Лучшее время для стимуляции – утреннее и вечернее время. Вы можете надавливать на это место 20 раз подряд, чередуя стопы. Кроме этого, большую пользу принесет стимуляция в сочетании с водными процедурами. В небольшой тазик или ванну налейте горячей воды от 37 до 39 градусов, хорошо распарьте стопы до легкого покраснения. Затем обоими большими пальцами сразу надавливайте на центры на стопах по 80 раз. В заключении в продолжение трех-пяти минут, хорошо разотрите обе ступни ладонями.

Массажируйте ступни целиком

Поставьте стопу на носок. Сразу обеими ладонями проведите изнутри и по боковой поверхности, от основания ступни к пальцам. Затем опустите ее на пятку и точно такими же плавными движениями разомните переднюю и заднюю поверхность. Затем помассируйте другую стопу. Можно делать этот массаж в душе или ванной.

Ходите босиком

Самый лучший массаж для ног – это хождение босыми ногами по земле, траве, песку. В холодное время года или при невозможности – ходите босиком по специальному коврику. Это можно делать в любое время года, постарайтесь разуться на 10-20 минут и походите. Регулярные хождения босиком надолго увеличивают срок жизни.

Выполняйте упражнение «Постукивания сидя»

Эти движения вы можете делать в любое время, при каждой возможности. При проблемах с почками или склонности к отекам ног – рекомендуется его делать с 17 до 19 часов, когда почки наиболее активны. Садитесь на стул и начинайте постукивать стопами. Это можно делать поочередно или одновременно, сначала носками и пальцами, затем пятками, и после этого – всей поверхностью стопы. Постукивайте до ощущения тепла в стопах.

Обливайте ступни

Большую пользу вашим ногам принесут процедуры с прохладной и горячей водой. Контрастные поочередные обливания способствуют повышению тонуса мышц, улучшению кровоснабжения и отступлению старости. И, разумеется, нужно дать ногам побольше посильной нагрузки – походить, шевелить пальчиками, сгибать и разгибать ступни.опубликовано

Источник: https://econet.ua/